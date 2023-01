Avatar: La Via dell'Acqua, incassi per oltre 2 miliardi di dollari

Avatar: La Via dell'Acqua ha totalizzato incassi per oltre 2 miliardi di dollari, a sei settimane dal debutto nelle sale cinematografiche: un risultato importante per il film diretto da James Cameron, che ha definito questa somma come necessaria per rientrare dei costi produttivi.

Come sappiamo, Avatar 3, 4 e 5 sono previsti ma richiederanno anni per essere realizzati. Ad ogni modo, lo straordinario successo riscosso dalla pellicola renderà certamente più facile portare avanti la saga e organizzare quanto necessario per il futuro del franchise.

Allo stato attuale, La Via dell'Acqua ha racimolato quasi 600 milioni di dollari solo negli USA e 1,43 miliardi di dollari sui mercati internazionali. Si tratta del secondo film più veloce di sempre a raggiungere tale cifra dopo Avengers: Endgame, e ha superato l'originale Avatar impiegando sei giorni in meno.

Con i suoi 2,024 miliardi di dollari, il nuovo Avatar diventa il sesto film di maggior successo di sempre, ma la distanza che lo separa da Avengers: Infinity War (2,052 miliardi) e Star Wars: Il Risveglio della Forza (2,071 miliardi) è relativamente breve e nelle prossime settimane potrebbero avvenire delle sorprese.

La sfida è chiaramente con il capitolo originale, ma a La Via dell'Acqua mancano al momento circa 900 milioni di dollari per superarlo: un'impresa che potrebbe non realizzarsi, ma che rimane parecchio suggestiva.

