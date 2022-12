Avatar La Via dell'Acqua: i seguiti Avatar 3, 4 e 5 sono previsti ma richiederanno anni

Avatar: La Via dell'Acqua avrà dei seguiti con Avatar 3, 4 e 5, sembra che la cosa sia stata praticamente confermata dal regista James Cameron in vista anche degli ottimi risultati che il film sta riscuotendo al botteghino, solo che ci vorrà un bel po' di tempo prima di poterli vedere sugli schermi.

Nel corso di una recente intervista pubblicata da The Wrap, James Cameron ha fatto sapere che i seguiti sono praticamente già scritti ma che la loro produzione richiederà comunque molto tempo, dunque se ne parlerà nei prossimi anni.

"Esistono", ha spiegato Cameron, "le storie ci sono già, sappiamo esattamente cosa fare e sappiamo come saranno i film. Abbiamo però bisogno di attraversare tutto il processo di produzione per portarli a termine", ha riferito il regista. "Dunque potete pensare che, idealmente, a due anni da ora uscirà Avatar 3. Idealmente forse 3 anni dopo quello uscirà Avatar 4 e poi forse ci potrebbero volere altri due anni per vedere Avatar 5".

L'idea, insomma, sembra sia di andare avanti almeno per altri tre film, che sembrano avere già una sceneggiatura scritta ma potrebbero richiedere vari anni per arrivare a termine. Con un ritmo del genere, spiega Cameron, "Non saremmo mai troppo lontani dal mercato e daremmo questo senso di mondo persistente e di storia in evoluzione che sono cose che immaginiamo piacciano al pubblico. Se c'è voglia di questi personaggi e di questo mondo, vogliate dare loro una cadenza regolare, idealmente, secondo un piano generale che abbiamo in mente".

Dopo aver superato ufficialmente 1 miliardo di dollari al box office, il film continua a riscuotere un notevole successo di pubblico e verrà dunque seguito nei prossimi anni da almeno altri due seguiti.