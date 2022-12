Horizon Zero Dawn: il remake per PS5 non sarebbe sviluppato da Guerrilla, per un insider

Si torna a parlare del remake per PS5 (o remaster) di Horizon Zero Dawn, un'idea che pare piuttosto bislacca ma che a questo punto potrebbe essere reale, considerando il modus operandi di Sony PlayStation, con un noto giornalista/insider a riferire che, probabilmente, il progetto non sarà sviluppato direttamente da Guerrilla Games.

A riferire la questione è Colin Moriarty, personaggio da sempre piuttosto vicino all'ambiente PlayStation e conduttore di Kinda Funny, che nel suo podcast Sacred Symbols è tornato a parlare del presunto remake di Horizon Zero Dawn per PS5 svelando questo piccolo ma interessante dettaglio.

Moriarty non sa confermare con assoluta sicurezza i dettagli sul progetto in questione, ma sostiene che probabilmente non è sviluppato direttamente da Guerrilla Games. In base a quanto riferito, avrebbe ricevuto conferma da una fonte anonima che c'è un altro studio impegnato sul lavoro di rielaborazione di Horizon Zero Dawn per PS5, ma non può svelare di chi si tratti.

Questo probabilmente libera il team Guerrilla per ulteriori produzioni che sono probabilmente in corso, oltre al già annunciato Horizon Call of the Mountain che è in co-produzione presso il team. C'è dunque probabilmente un altro gioco di grosso calibro in corso presso Guerrilla, mentre il remake di Horizon Zero Dawn sarebbe dunque affidato a un altro team.

L'idea di un remake o remaster di un gioco recente e anche tecnologicamente avanzato come Horizon Zero Dawn, uscito solo nel 2017, è piuttosto bizzarra ma non totalmente fuori dagli schemi, considerando le abitudini ormai maturate per Sony PlayStation e il suo modo di sfruttare le proprietà intellettuali. Non è stato ancora annunciato ma la voce è già emersa in passato e sarebbe stata confermata da questo nuovi intervento di Moriarty.