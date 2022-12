Netflix, gennaio 2023: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Netflix continua il suo percorso e a gennaio 2023 propone una nuova ondata di serie TV e film in arrivo nel catalogo per gli abbonati, che vediamo di riepilogare nell'elenco riportato qui sotto con le varie date di uscita annunciate finora.

C'è una buona quantità di novità previste già per l'inizio del nuovo anno in termini di serie e pellicole, cosa che fa partire il 2023 nel migliore dei modi in attesa di vedere ulteriori aggiornamenti. Per quanto riguarda novità più preoccupanti per molti utenti di Netflix, nel 2023 pare sia prevista anche la famigerata stretta sulla condivisione degli account, ma ancora non ci sono informazioni precise su come e quando questa dovrebbe avvenire nel prossimo periodo.

Intanto, diamo un'occhiata alla lista di serie TV e film previsti arrivare nel catalogo Netflix a gennaio 2023:

Serie TV in prima visione

Sguardo indiscreto, Miniserie (1 gennaio)

Caleidoscopio, Miniserie (1 gennaio)

La vita bugiarda degli adulti, Stagione 1 (4 gennaio)

Totenfrau, Stagione 1 (5 gennaio)

Copenhagen Cowboy, Stagione 1 (5 gennaio)

Ginny & Georgia, Stagione 2 (5 gennaio)

I binari del destino, Stagione 1 (9 gennaio)

Sexify, Stagione 2 (11 gennaio)

Makanai, Stagione 1 (12 gennaio)

Vikings: Valhalla, Stagione 2 (12 gennaio)

Sky Rojo, Stagione 3 (13 gennaio)

Trial by Fire, Stagione 1 (13 gennaio)

That '90s Show, Stagione 1 (19 gennaio)

Le combattenti, Miniserie (19 gennaio)

Candidato unico, Stagione 1 (20 gennaio)

Fauda, Stagione 4 (20 gennaio)

Shanty Town, Stagione 1 (20 gennaio)

Shahmaran, Stagione 1 (20 gennaio)

Alchemy of Souls, Parte 2 (21 gennaio)

Contra las cuerdas, Stagione 1 (25 gennaio)

La ragazza di neve, Stagione 1 (27 gennaio)

Lockwood & Co., Stagione 1 (27 gennaio)

Altre serie TV

The Good Doctor, Stagione 5 (1 gennaio)

Love Life, Stagione 2 (13 gennaio)

Film

The Pale Blue Eye: I Delitti di West Point (6 gennaio 2023)

Ruido: Una voce che non si spegne (11 gennaio 2023)

Pamela: A love story (31 gennaio 2023)

Documentari e intrattenimento

Una giornata da grande, Stagione 2 (1 gennaio)

Madoff (4 gennaio)

Pressure Cooker, Stagione 1 (6 gennaio)

Break Point, Parte 1 (13 gennaio)

Bake Squad, Stagione 2 (20 gennaio)

Bling Empire: New York, Stagione 1 (20 gennaio)

Physical: Da 100 a 1, Stagione 1 (24 gennaio)

Love Never Lies: Polonia, Stagione 1 (25 gennaio)

Anime