Sports Story ha una stanza segreta dove gli sviluppatori si sfogano

Sports Story nasconde una stanza segreta che a quanto pare gli sviluppatori hanno usato per sfogarsi rispetto alla lavorazione del gioco e alle sue problematiche. Il bizzarro easter egg è stato rivelato su Twitter, con tanto di istruzioni per raggiungere la stanza, ma lo studio non si è ancora espresso al riguardo.

Lanciato a sorpresa su Nintendo Switch alcuni giorni fa, Sports Story ha evidentemente avuto uno sviluppo travagliato, e nelle frasi pronunciate dai personaggi della stanza segreta è possibile ritrovare un'amarezza di fondo che immaginiamo non sia stata manifestata apertamente.

"Benvenuto nella Cold Cartridge. Sì, siamo gli sviluppatori del videogioco GALF", dice uno dei personaggi, riferendosi all'omonimo minigame nascosto in Golf Story e basato sul classico GOLF per NES.

"Ci troviamo in una pausa forzata. Il nostro titolo uscirà a giorni", prosegue il personaggio, ma qualcuno gli fa presente che ha detto la stessa cosa un anno fa. A quel punto si parla di sviluppo travagliato, di feature che hanno allungato i tempi di lavorazione e di problemi tecnici.

In attesa di eventuali aggiornamenti sulla questione, vi ricordiamo che la recensione di Sports Story è disponibile.