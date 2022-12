Sports Story disponibile da oggi su Nintendo Switch, a sorpresa

Story of Sports è disponibile a partire da oggi, a sorpresa, su Nintendo Switch: l'annuncio è arrivato con un trailer nel corso del quinto appuntamento con l'Inside the House of Indies, lo showcase dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo su Switch.

Annunciato durante un Nintendo Indie World del 2019, Sports Story aveva fatto un po' perdere le proprie tracce, tanto che c'era preoccupazione in merito alla possibile cancellazione del progetto. Per fortuna non è andata così, anzi abbiamo assistito a un debutto inaspettato del gioco.

"Sports Story è un gioco sullo sport, ma non sempre", si legge nella sinossi ufficiale. "Altre attività, come l'esplorazione di dungeon, missioni furtive e spedizioni di pesca fanno sì che le sorprese non finiscano mai. Oh, e volte c'è anche lo sport."

Caratteristiche: