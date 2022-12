Sea of Stars, il periodo di uscita e un video da Yasunori Mitsuda

Sea of Stars ha un periodo di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch nel corso dell'estate del 2023. Contestualmente all'annuncio è arrivato anche un video messaggio da Yasunori Mitsuda.

Il leggendario compositore di classici come Chrono Trigger e Xenogears ha ufficializzato la propria collaborazione con Sabotage per lo sviluppo del gioco, incarico che ha accettato con entusiasmo essendo un fan del loro precedente progetto, The Messenger.

"Non riesco a credere che mi abbiano contattato perché lavorassi insieme a loro allo sviluppo di Sea of Stars", ha detto Mitsuda. "Pur creando le musiche con il mio stile personale, ho scambiato diverse idee con Eric, il compositore principale, e il nostro obiettivo è quello di conferire al gioco un feeling coerente."

"Stavolta uno dei temi per la musica sarà quello di avere un suono in stile Super Nintendo, per questo ho effettuato il resampling dell'audio al fine di catturare quello stile vintage. Manca ancora un po' all'uscita di Sea of Stars ma spero che lo stiate aspettando con trepidazione."