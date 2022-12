Xbox Game Pass: nessun altro gioco nella seconda metà del 2022, conferma Microsoft

Il catalogo di PC e Xbox Game Pass non accoglierà nuovi giochi nella seconda metà di dicembre 2022. La conferma arriva da Megan Spurr, aka "Melissa McGamepass", Community Social Marketing del servizio di Microsoft, che ha spiegato che non ci saranno ulteriori new entry per il servizio per il resto dell'anno, dando agli abbonati appuntamento al 2023.

"Sfortunatamente non ci sono altri annunci per giochi del Game Pass per quest'anno. Torneremo con ulteriori novità a gennaio", ha scritto la Spurr su Discord, come segnalato dal sempre attento Idle Sloth su Twitter.

Considerando che oggi è il 23 dicembre e ancora non c'è stato il classico annuncio sul sito ufficiale Xbox un po' lo sospettavamo, ma ora è arrivata una conferma praticamente ufficiale. Rimane comunque un peccato e qualche aggiunta di spessore per festeggiare il Natale sarebbe stata più che gradita dagli abbonati per chiudere in bellezza l'anno.

Il 2022 di PC e Xbox Game Pass infatti è stata un'annata decisamente positiva anche senza grandi esclusive di richiamo da parte degli Xbox Studios, senza nulla togliere a Pentiment. Ad esempio solo negli ultimi mesi abbiamo visto l'ingresso nel catalogo di Scorn, A Plague Tale: Requiem, Persona 5 Royal, Return to Monkey Island e High on Life. Quest'ultimo è diventato persino il più grande lancio nel servizio del 2022 per un gioco di terze parti.

Non resta dunque che attendere l'anno nuovo per scoprire i prossimi giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass, nel mentre possiamo approfittarne per recuperare il backlog.