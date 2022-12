Redfall rinviato internamente di sei settimane, uscita a maggio 2023 per un rumor

Il lancio di Redfall sarebbe stato rinviato internamente di sei settimane, secondo quanto riferito da alcune fonti citate da Okami: ciò significa che l'uscita del gioco su PC e Xbox Series X|S dovrebbe avvenire nel mese di maggio 2023.

Si tratta chiaramente di un rumor e in quanto tale va preso con le pinze, visto che finora non ci sono stati annunci ufficiali in merito alla data di debutto dell'atteso action shooter cooperativo a base di vampiri. Peraltro è stato sempre Okami, lo scorso ottobre, a riferire che Redfall sarebbe uscito a marzo 2023.

"Ho un aggiornamento sulla data di uscita di Redfall", si legge nell'ultimo tweet del creator. "Ho sentito che il lancio è stato rinviato internamente di circa sei settimane, dunque al momento si punta a un'uscita all'inizio di maggio 2023. Non si tratta di belle notizie, ma sono sicuro sia per il meglio."

Come forse ricorderete, lo scorso giugno abbiamo intervistato gli sviluppatori di Redfall, che ci hanno raccontato l'open world e i personaggi del gioco, lasciando trasparire le ambizioni di un progetto che difficilmente deluderà le aspettative, tutto considerato.