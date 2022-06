Redfall: Arkane Austin ci racconta l'open world e i personaggi del gioco

"Sappiamo di essere famosi soprattutto per i nostri giochi single player e probabilmente torneremo a fare giochi single player", ci ha raccontato il director Harvey Smith . "Stavolta abbiamo voluto tentare qualcosa di diverso, restando fedeli ai valori tipici dei nostri progetti ma sperimentando con l'idea del multiplayer e di una mappa open world . Non è però una combinazione facile, e in certe occasioni è complicato far funzionare tutto come dovrebbe".

Prendere gli ingredienti tipici dei giochi Arkane e inserirli per la prima volta in un gioco cooperativo con una mappa open world. Questa è la sfida che ha abbracciato Arkane Austin quando iniziò a sviluppare Redfall poco dopo la pubblicazione dell'ottimo Prey, consapevole che non sarebbe stata un'impresa facile. Dopotutto, la compagnia si è sempre focalizzata su giochi d'azione dalla forte componente narrativa, su ambientazioni dal design articolato e preciso, che lasciano ampia libertà di scelta ma che allo stesso tempo appaiono chiaramente cucite attorno a chi gioca.

L'open world

Se in Redfall fate arrabbiare parecchio i vampiri, dovrete vedervela con una tempesta di nemici con tanto di vampiro speciale

Oltre a essere il titolo del gioco, Redfall è anche il nome della finta città del Massachusetts in cui è ambientata la storia. L'open world in cui bisognerà muoversi è a tutti gli effetti una grande prigione a cielo aperto, visto che un esercito di vampiri ha sommerso d'acqua i confini di Redfall, trasformando la città in un'isola infestata. Come se non bastasse, il sole è stato coperto da un'eclissi artificiale chiamata Black Sun, che permette ai vampiri di sopravvivere e muoversi anche durante le ore del giorno. "In Redfall ci sarà un ciclo giorno/notte, con il sole e la luna che si alternano normalmente", ci spiega il co-director Ricardo Bare. "A differenza di altri racconti di fantasia, qui di giorno non sarai al sicuro. Girando quando c'è il sole ti può capitare più spesso di incontrare vampiri rannicchiati che riposano in case abbandonate, ma a seconda dell'ora ci sono altri nemici che vagano per la città e ti danno la caccia".

Come prevedibile, i vampiri sono più aggressivi soprattutto con l'arrivo delle tenebre, mentre ci saranno alcuni eventi casuali che avverranno con più o meno frequenza a seconda del momento della giornata. Tuttavia, più che in termini di meccaniche e sistemi, l'alternanza tra giorno e notte serve al team di sviluppo per creare una diversa atmosfera ogni volta che si visita un angolo dell'isola. "Se attraversi un'area di giorno o di notte hai sensazioni diverse", elabora Smith. "Magari ti muovi in maniera furtiva e lenta stando attento ai nemici, oppure ti soffermi sui dettagli dello scenario, notando dei particolari che contribuiscono ad approfondire la narrativa del gioco".

Il Sole Nero di Redfield, ovvero il modo in cui i vampiri hanno eclissato il sole per potersi muovere liberamente

Nonostante avrà una struttura open world, Arkane promette un approccio al level design assolutamente in linea con le precedenti produzioni del team. "Mettiamo caso che devi entrare in un cinema per trovare una pellicola", spiega Bare: "Il cinema sarà una specie di fortezza con molteplici entrate. Puoi entrare dalla porta principale, dal tetto, o magari dall'ingresso che affaccia al vialetto posteriore. Ogni struttura può essere approcciata in molti modi, esattamente come negli altri giochi che abbiamo creato in passato".

Tuttavia, poiché questi singoli luoghi si trovano tutti all'interno di un unico open world, saranno influenzati dai sistemi e dalle meccaniche che regolano l'intera isola. "Un esempio può essere una meccanica che chiamiamo 'Tempeste di Vampiri", continua il director. "Può avvenire di tanto in tanto: se farai arrabbiare parecchio i vampiri, loro daranno vita a questa tempesta che ha l'aspetto di una nuvola rossa con tanto di fulmini. Assieme alla tempesta arriverà anche una tipologia speciale di vampiro che comincerà a inseguirti. Per certi versi ricorda gli Incubi di Prey".

Questo è uno dei diversi sistemi procedurali che potrebbero attivarsi durante una missione, creando quel gameplay emergente capace di generare situazioni impreviste e rendere ogni partita piuttosto unica. Obiettivo simile hanno i Nidi Psichici (Psychic Nests), a tutti gli effetti dei dungeon procedurali che permettono di accedere ad aree completamente diverse. "Sono dei portali che puoi trovare in giro per l'isola e conducono ad altre sacche di realtà", ci spiega Smith. "Attorno a ciascun nido c'è una sfera di influenza che rende i nemici più forti ma che, se ignorata, tende a espandersi fino a ricoprire intere aree. Ecco, è questo il modo in cui i sistemi dell'open world vanno a mescolarsi con gli elementi per cui siamo noti".