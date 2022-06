Sega Mega Drive Mini 2: svelati altri undici giochi

Sega ha annunciato altri undici giochi che faranno parte del pacchetto del Sega Mega Drive Mini 2, nuova mini console dedicata alla storica macchina a 16-bit, che tante gioie ha regalato a tutti i giocatori. Vediamoli:

Giochi su cartuccia

After Burner II

Columns III: Revenge of Columns

Megapanel

Nadia: The Secret of Blue Water

Out Run

Puzzle & Action: Ichidant-R

Splatterhouse 2

Star Mobile

Giochi per Mega CD

Night Striker

The Ninja Warriors

Starblade

L'editore giapponese ha anche annunciato l'arrivo di un controller Cyber Stick dedicato al Sega Mega Drive Mini 2, che sarà disponibile insieme alla mini console a partire dal 27 ottobre. Costerà 19.800 yen.

Purtroppo ancora non si conoscono i termini precisi dell'arrivo in occidente del Sega Mega Drive Mini 2. Per chi se li fosse persi, Sega in precedenza aveva già annunciato undici giochi.