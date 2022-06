Sega Mega Drive Mini 2, i primi giochi confermati all'interno della console

Sega ha annunciato oggi il Mega Drive Mini 2, ovvero una nuova mini-console classica in arrivo da parte della compagnia, almeno per quanto riguarda il mercato giapponese, con 50 giochi all'interno, di cui ne sono stati annunciati una prima mandata, riportata qui sotto.

Questi sono i primi 11 giochi confermati all'interno di Sega Mega Drive Mini 2:

Bonanza Bros (Mega Drive)

Fantasy Zone (port basato su Super Fantasy Zone)

Magical Taruruto (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Virtua Racing (Mega Drive)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Popful Mail (Mega CD)

Shining Force CD (Mega CD)

Silpheed (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Come è possibile vedere, molti di questi sono titoli appartenenti al catalogo Mega CD, che in effetti costituiranno buona parte della libreria di giochi pre-caricati all'interno di Sega Mega Drive Mini 2, in base a quanto riferito nella presentazione di oggi.

In totale ci saranno 50 titoli, con altri che verranno annunciati in seguito, verosimilmente durante altre presentazioni in varie mandate.

Sega Mega Drive Mini 2, la prima mandata di giochi annunciati

Non c'è ancora conferma sul lancio in occidente, intanto sappiamo che Sega Mega Drive 2 sarà disponibile dal 27 ottobre 2022 in Giappone al prezzo di circa 75 dollari, seguendo l'iniziativa simile vista nel 2019 con Sega Mega Drive Mini.