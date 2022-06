Sega ha annunciato il Mega Drive Mini 2, con 50 giochi anche da Mega CD

Durante il livestream attualmente in corso, oggi Sega ha annunciato il prossimo lancio di Sega Mega Drive Mini 2, ovvero la versione miniaturizzata dell'originale Mega Drive 2, con all'interno 50 giochi tratti anche da Sega Mega CD e una data di uscita per quanto riguarda il Giappone.

Non c'è ancora conferma del lancio in occidente, considerando che la presentazione è ancora in corso, ma in Giappone il Sega Mega Drive Mini 2 sarà disponibile dal 27 ottobre al prezzo di ¥9,980, circa 75 dollari, ovvero più o meno il prezzo standard a cui venne lanciato il primo Sega Mega Drive Mini.

Considerando che la console in questione, in origine, era una revisione del primo Mega Drive ma sostanzialmente con le stesse specifiche tecniche e compatibile con la stessa libreria, questa nuova versione Mini punterà probabilmente su un catalogo differente.

Per il momento, sono stati annunciati Silpheed (Mega CD), Shining Force CD (Mega CD) e Sonic CD (Mega CD), Mansion of Hidden Souls (Mega CD) e Popful Mail (Mega CD), ma la presentazione è ancora in corso. Il primo Sega Mega Drive Mini venne lanciato nel 2019 con 42 giochi e ha ricevuto delle valutazioni molto positive anche dagli appassionati di retrogaming.

Tuttavia, la produzione limitata l'ha reso ormai difficile da trovare da un po' di tempo a questa parte, dunque l'uscita di una nuova versione può comunque trovare terreno fertile sul mercato, in attesa di scoprire in maniera più precisa il catalogo di giochi disponibili.