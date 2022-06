Miyazaki: un nuovo gioco è nelle fasi finali dello sviluppo, Elden Ring sarà aggiornato ancora

Hidetaka Miyazaki, il game director di Elden Ring, nonché figura di spicco di FromSoftware, è stato intervistato dalla testata 4Gamer, svelando alcuni dettagli interessanti sui lavori in corso nel prestigioso studio di sviluppo giapponese, tra cui lo sviluppo in stato avanzatissimo di un nuovo gioco e l'arrivo di nuovi aggiornamenti per Elden Ring.L'intervistatore ha ricordato a Miyazaki che in un'intervista del 2018, rilasciata per accompagnare il lancio di Sekiro: Shadows Die Twice, aveva parlato di 3,5 titoli in sviluppo, due dei quali non annunciati. Uno era Elden Ring, ma l'ultimo rimane ancora un mistero. Lo sviluppatore non solo ha confermato l'esistenza del gioco, ma ha anche parlato di "fasi finali dello sviluppo". Il che può voler dire molte cose, ma che fa ben sperare per l'immediato futuro.

In una risposta successiva, ha confermato che FromSoftware sta lavorando su più progetti contemporaneamente, diretti da vari autori, e che ora è alla ricerca di nuovo personale per far crescere lo staff, come confermato dalle nuove assunzioni cui è stato dedicato un mini sito completo.

Infine, a una domanda diretta su Elden Ring, ossia sui suoi nuovi progetti, Miyazaki ha parlato di nuovi aggiornamenti per il gioco (non ben specificati), che potrebbero tradursi in qualche espansione, come avvenuto per altri titoli di FromSoftware. Ha anche ribadito che FromSoftware ha più giochi in sviluppo, ma che è troppo presto per parlarne.