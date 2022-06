Indiana Jones: MachineGames sta cercando di rispettare la mitologia della serie in ogni cosa che fa

MachineGames sta rispettando il più possibile la mitologia di Indiana Jones nel suo nuovo gioco su licenza, come dichiarato dallo sviluppatore Jerk Gustafsson in un'intervista con Gamereactor: "qualsiasi cosa facciamo deve essere in linea con la mitologia."

Indiana Jones

Stando all'uomo, il team ha guardato moltissimo a "I Predatori dell'Arca Perduta" per il gioco, che è anche il suo film preferito della serie: "è in questo film che i personaggi principali sono stati delineati e in cui hanno creato i pilastri rispettati anche negli altri film. Penso anche che sia il film migliore, è un classico film d'avventura. Abbiamo guardato moltissimo a I Predatori dell'Arca Perduta durante lo sviluppo del gioco." Gustafsson ha poi ammesso di aver amato molto anche Indiana Jones e l'ultima crociata, soprattutto per la presenza di un grandissimo Sean Connery.

Comunque sia il team di sviluppo ha guardato a tutto ciò che è stato fatto della saga per fare in modo che ogni sua scelta fosse allineata alla mitologia creatasi nel corso degli anni. L'obiettivo è stato quello di eliminare ogni possibile contraddizione, prendendo inoltre elementi da tutti i film.

Indiana Jones attualmente è un mistero. Dopo l'annuncio del progetto, non se n'è saputo più nulla. Molti si aspettavano di vedere qualcosa durante l'Xbox & Bethesda Showcase del 2022, ma sono rimasti delusi.