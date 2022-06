FromSoftware sta assumendo per diversi nuovi progetti, non ancora svelati

FromSoftware assume. Lo studio giapponese, noto per innumerevoli titoli di altissima qualità, come i Dark Souls, Bloodborn, Sekiro e il recente Elden Ring, sta cercando nuovi sviluppatori per diversi progetti, nessuno dei quali conosciuto. Del resto stiamo parlando di uno studio sulla cresta dell'onda, quindi è normale che lì dentro non si stia con le mani in mano.

Le figure ricercare sono le più diverse: game designer, programmatori, grafici, artisti, animatori di gioco e dei filmati, più altre figure legate alla produzione. Le posizioni aperte sono ventidue, segno che FromSoftware è in espansione. Del resto, dopo il successo mondiale di Elden Ring, era inevitabile che accadesse.

Sui giochi in sviluppo non ci sono indizi. Il banner della pagina mostra diversi titoli della compagnia, ma essendo mirato alla ricerca di nuovi dipendenti immaginiamo che sia più un modo per far capire subito che "questo è ciò che facciamo" che per suggerire i progetti in corso.

Anche il fatto che vengano sviluppati più progetti non è una grossa novità, visto che FromSoftware è dotata di più team interni, come tanti altri sviluppatori tripla A, che possono portare avanti lo sviluppo di più giochi in contemporanea. Insomma, il futuro dello studio giapponese è ancora oscuro. L'unica certezza è che attualmente gode di ottima salute.