Dead Cells: disponibile l'update "Breaking Barriers" con Assist Mode e opzioni per l'accessibilità

Lo sviluppatore Motion Twin ha pubblicato il nuovo e corposo aggiornamento "Breaking Barriers" di Dead Cells, che introduce nuove opzioni per l'accessibilità e una Assist Mode che rende più facile il gioco.

Tra le nuove opzioni per l'accessibilità troviamo la possibilità di cambiare il font e la grandezza dei caratteri dei testi, modificare singolarmente ogni effetto sonoro del gioco e personalizzare gli input delle azioni.

La Assist Mode invece include una serie di opzioni che rendono il gioco più semplice, come molteplici vite (da una a infinite), attacchi automatici quando un nemico entra nel raggio d'azione dell'arma del protagonista, nonché parametri modificabili per i danni delle trappole, la salute e i danni inflitti dagli avversari.

A tutto ciò si aggiungono anche modifiche al bilanciamento di alcune armi e un costo ridotto per quelle ottenibili a inizio gioco. Tutte le novità dell'aggiornamento Breaking Barriers di Dead Cells sono state dettagliate nel video che trovate qui sopra.

Nonostante siano passati quattro anni dal lancio, i ragazzi di Motion Twin hanno in serbo altre novità per il futuro. In particolare gli sviluppatori hanno promesso l'arrivo di un altro sostanzioso update nel corso della seconda metà del 2022.