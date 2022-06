Blade Runner: Enhanced Edition ha fagocitato la versione restaurata con ScummVM su GOG

Ieri è stato pubblicata la Blade Runner: Enhanced Edition, ossia la versione rimasterizzata dell'avventura di Westwood Studios, che però si è letteralmente mangiata l'altra versione restaurata del gioco, realizzata con ScummVM, disponibile da anni su GOG.

In che senso mangiata? Prima della Enhanced Edition era disponibile su GOG una versione di Blade Runner curata da un gruppo di appassionati, che aveva reso fruibile il gioco tramite ScummVM, programma per il recupero e la preservazione delle vecchie avventure grafiche, attivo dal 1997 e amatissimo dalla comunità. Ora per accedere a questa versione bisogna per forza acquistare quella di Nightdive Studios, che secondo molti è addirittura inferiore, quantomeno su PC (su console il problema quasi non si pone, visto che il gioco non c'era proprio).

A esprimere tutto il suo disappunto è stato madmoose, al secolo Thomas Fach-Pedersen, che fa parte del team di ScummVM. madmoose ha raccontato che realizzare la versione GOG di Blade Runner ha richiesto molto lavoro di ingegneria inversa al team, che gli ha fruttato... zero. GOG non gli ha dato praticamente nulla.

madmoose: "Ora Nightdive Studios ha lanciato la sua versione 'Enhnced' che a ben vedere è brutta e piena di bug e non offre benefici tangibili rispetto a quella ScummVM, a parte un poverissimo supporto per console. Si sono addirittura dimenticati di accreditarmi i sottotitoli che gli ho consentito di utilizzare. Purtroppo non è più possibile acquistare e giocare con una copia digitale di Blade Runner in ScummVM senza dare soldi a Nightdive Studios. Mi intristisce vedere GOG relegare il nostro lavoro gratuito a un mero allegato del mediocre prodotto di qualcun altro."

In effetti abbiamo avuto modo di provare la Enhanced Edition e dire che è deludente è un eufemismo. Ma ne riparleremo in fase di recensione.