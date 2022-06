Diablo Immortal: Blizzard svelerà i piani per il futuro del gioco entro poche settimane

Blizzard svelerà i piani relativi a nuovi contenuti, aggiornamenti e Battle Pass di Diablo Immortal entro poche settimane.

A svelarlo è stato il community lead Adam Fletcher su Reddit, in risposta alla discussione iniziata da un utente che si chiedeva per l'appunto quando il gioco avrebbe ricevuto le prossime patch correttive e aggiornamenti con nuovi contenuti.

Diablo Immortal è stato lanciato il 2 giugno su PC, iOS e Android ma per il momento Blizzard non si è ancora sbilanciata sui piani per i prossimi mesi. A quanto pare fortunatamente i giocatori non dovranno attendere ancora lungo, dato che i primi dettagli sui prossimi aggiornamenti arriveranno in concomitanza con la fine del primo Battle Pass, che si concluderà in circa due settimane.

"Ci sarà il primo aggiornamento (sui piani post-lancio) nelle prossime settimane mentre ci avviciniamo alla fine dell'attuale Battle Pass", ha dichiarato Fletcher. "Descriveremo nel dettaglio alcuni dei nostri contenuti. Per il prossimo aggiornamento ci concentreremo sul Battle Pass, così come su funzionalità correzioni e così via."

"Come abbiamo detto in passato, le funzionalità di gioco più grandi saranno gratuite per gli utenti, quindi aspettativi più contenuti della storia e cose simili in futuro che tutti potranno sperimentare."

Oltre a nuovi contenuti, la speranza di molti giocatori di Diablo Immortal è che Blizzard riveda parzialmente anche il bilanciamento delle microtransazioni, ritenute fin troppo invadenti ed eccessive, tanto che per potenziare un personaggio al massimo servono 110.000 dollari, secondo alcune stime.