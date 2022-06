Deep Rock Galactic ha venduto più di quattro milioni di copie

The Ghost Ship ha annunciato che Deep Rock Galactic ha superato i 4 milioni di copie vendute dal lancio in accesso anticipato, avvenuto nell'ormai lontano 2018. Per questo motivo ha voluto ringraziare tutti i giocatori. Stiamo parlando di un survival roguelike in cui si guidano dei nani spaziali che devono raccogliere materiali su di un grosso asteroide.

Deep Rock Galactic ha venduto davvero bene

Nel post celebrativo, viene raccontato che i 3 milioni di copie vendute furono superati subito dopo il lancio della Season 1. Nei prossimi mesi arriverà la Season 3, come svelato nel post con la pianificazione ufficiale dei prossimi contenuti del gioco.

Insomma, Deep Rock Galactic ha fatto la fine di molti altri titoli simili, trasformandosi in un live service. Non male dal punto di vista economico per un titolo indipendente che sicuramente non ha potuto contare su di una produzione stratosferica.

Purtroppo il post non chiarisce dove sono state fatte le vendite, ossia se i 4 milioni comprendono anche le vendite su console. Non fa niente. In ogni caso si tratta di un risultato più che soddisfacente.