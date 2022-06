Starfield: nello spazio i nemici possono apparire in qualsiasi momento con dei balzi interspaziali

A quanto pare i giocatori di Starfield dovranno prestare particolare attenzione mentre viaggiano nello spazio, anche quando non c'è nessuna minaccia all'orizzonte, in quanto i nemici potrebbero apparire ovunque e in qualsiasi momento, teletrasportandosi da chissà dove.

Analizzando il video gameplay presentato durante l'Xbox & Bethesda Showcase 2022, alcuni utenti di Reddit hanno notato che in una sequenza che mostra i viaggi nello spazio due navi nemiche appaiono dal nulla, precedute da dei bagliori, attaccando in seguito il giocatore.

La spiegazione più plausibile è che in Starfield le navi siano in grado di eseguire dei balzi interspaziali alla velocità della luce. Probabilmente il giocatore potrà sfruttarli per viaggiare velocemente da un punto e l'altro della galassia, ma a quanto pare anche i nemici potranno fare lo stesso. Di conseguenza ciò significa che non saremo mai davvero al sicuro dato che una potenziale minaccia potrebbe apparire ovunque e in qualsiasi momento.

Starfield è atteso su Xbox Series X|S e PC nella prima metà del 2023. Sempre analizzando il video di presentazione dell'Xbox Showcase alcuni utenti hanno scoperto un easter egg horror.