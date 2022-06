Il Cortocircuito di oggi parlerà di tre videogiochi italiani, con ospiti eccezionali

Puntuale come una piaga d'Egitto mescolata all'ennesima serie brutta di Star Wars, torna oggi il Cortocircuito in diretta sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 17:00. Oggi si parla in corsivo di videogiochi italiani, più precisamente di tre tra i titoli più promettenti in sviluppo nel nostro paese: Batora: Lost Heaven; Alaloth: Champions of the Four Kingdom e Soulstice. Peccato che in studio ci saranno Pierpaolo Greco e Alessio Pianesani, con Francesco Serino collegato da remoto dalla Serino caverna (meglio non sapere che cosa combina lì dentro).

Insomma, il trio più famoso del loro condominio avrà il piacere di intervistare Giacomo Masi di Stormind Games, Alberto Belli di Gamera Interactive e il duo Samuele Perseo e Fabio Pagetti di Reply Game Studios. Naturalmente si parlerà dei loro giochi, di cui sarà mostrato del gameplay inedito, ma anche delle conferenze estive e della loro presenza, dello stato dei giochi del settore e di tanti altri argomenti.

Insomma, per una volta pare che guardare il Cortocircuito fino alle 18:30 abbia un senso. magari mettete il filtro che oscura l'immagine quando appaiono quei tre (è un'estensione di Chrome, si chiama "sfigablock" o qualcosa del genere) e godetevi la trasmissione.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!