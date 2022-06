PlayStation Store: al via le offerte del weekend, includono giochi esclusivi per PS5

Il PlayStation Store ha dato il via alle offerte del weekend con decine e decine di giochi PS4 e PS5 in offerta, incluse alcune esclusive come Ratchet & Clank: Rift Apart e Uncharted: Raccolta L'Eredità Perduta.

Potrete raggiungere la pagina dedicata alle offerte del PlayStation Store tramite questo indirizzo, mentre di seguito abbiamo realizzato una selezioni dei giochi attualmente in promozione:

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 a 29,99 euro - 40% di sconto

Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 a 49,59 euro - 38% di sconto

Ghostwire: Tokyo a 34,99 euro - 50% di sconto

Kena: Bridge of Spirits per PS4 e PS5 a 25,99 euro - 35% di sconto

It Takes Two per PS5 e PS4 a 15,99 euro - 60% di sconto

Red Dead Redemption 2 per PS4 a 23,99 euro - 60% di sconto

GTA The Trilogy per PS5 e PS4 a 38,99 euro - 35% di sconto

Borderlands 3 per PS5 e PS4 a 13,99 euro - 80% di sconto

Mafia: Definitive Edition per PS4 a 15,99 euro - 60% di sconto

WWE 2K22 per PS5 a 56,24 euro - 25% di sconto

Tiny Tina's Wonderlands per PS5 e PS4 a 59,99 euro - 20% di sconto

PlayStation Store, logo

Le offerte del weekend del PlayStation Store saranno valide fino alle 00:59 italiane del 28 giugno 2022, quindi se c'è qualche sconto che vi stuzzica particolarmente approfittatene finché siete in tempo.

Che ne pensate, c'è qualche promozione che ritenete particolarmente vantaggiosa? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili anche le Offerte di Metà Anno, che coinvolgono centinaia di giochi PS5 e PS4.