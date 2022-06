PlayStation Store: al via le Offerte di Metà Anno, con centinaia di giochi PS5 e PS4 in sconto

Il PlayStation Store oggi ha dato il via alle nuove promozioni "Offerte di Metà Anno" con centinaia di giochi PS5 e PS4 in sconto, tra cui Assassin's Creed Valhalla, FIFA 22, Sekiro: Shaodws Die Twice e Tiny Tina's Wonderlands, giusto per citarne alcuni. Inoltre, sono disponibili anche numerosi DLC ed espansioni in offerta con le promozioni della serie "Sali di livello".

Potrete consultare le nuove offerte del PlayStation Store a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una selezione di alcuni degli sconti più invitanti attualmente disponibili:

FIFA 22 per PS5 a 23,99 euro - 70% di sconto

FIFA 22 per PS4 a 11,89 euro - 83% di sconto

Assassin's Creed Valhalla per PS5 e PS4 a 27,99 euro - 60% di sconto

Assassin's Creed Valhalla Deluxe per PS5 e PS4 a 35,99 euro - 60% di sconto

Sekiro: Shadows Die Twiche - GOTY per PS4 a 34,99 euro - 50% di sconto

Tiny Tina's Wonderlands per PS4 a 55,99 euro - 20% di sconto

Deathloop Deluxe Edition a 35,99 euro - 60% di sconto

Far Cry 6 Deluxe Edition per PS5 e PS4 a 35,99 euro - 60% di sconto

The Witcher 3 GOTY per PS4 a 9,99 euro - 80% di sconto

WWE2K 22 Deluxe Edition per PS5 e PS4 a 74,99 euro - 25% di sconto

Assassin's Creed Odyssey per PS4 a 17,49 euro - 75% di sconto

Assassin's Creed Odyssey per PS4 a 29,99 euro - 70% di sconto

Hades per PS4 e PS5 a 18,74 euro - 25% di sconto

Dragon Ball Xenoverse 2 a 4,99 euro - 75% di sconto

Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition per PS4 a 26,99 euro - 70% di sconto

PlayStation Store logo

Le nuove offerte del PlayStation Store saranno valide fino al 7 luglio 2022, quindi approfittatene finché siete in tempo.

Che ne pensate, c'è qualche offerta che vi stuzzica o che ritenete particolarmente vantaggiosa? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.