Forza Horizon 5: Series 9 Update porta 10 nuove auto, missioni cooperative e altro

Forza Horizon 5 si è aggiornato con il Series 9 Update, che oltre a nuovi elementi tecnici e correzioni porta anche una notevole quantità di contenuti di gioco come 10 nuove auto ottenibili in vario modo, multiplayer cooperativo nelle missioni con storia e altri elementi legati al gameplay.

L'aggiornamento in questione, come abbiamo riferito già ieri, porta con sé anche una novità molto interessante per quanto ci riguarda: si tratta del doppiaggio in italiano, che è stato introdotto a sorpresa da Microsoft e Playground Games con il grosso update disponibile per Forza Horizon 5.

Per il resto, vediamo intanto le nuove auto messe a disposizione, che possono essere conquistate secondo varie strade e sono visibili anche nella galleria riportata in questa pagina:

Festival Playlist

2018 Hot Wheels 2JetZ (23-29 giugno)

1968 Plymouth Barracuda Formula-S (30 giugno - 6 luglio)

1970 Dodge Coronet Super Bee (7-13 luglio)

1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom (14-20 luglio)

Wheelspin

2012 Hot Wheels Rip Rod

1949 Hot Wheels Ford F-5 Dually Custom Hot Rod

2005 Hot Wheels Ford Mustang

Car Pass

2021 Aston Martin DBX (23 giugno)

2020 Lexus RC F Track Edition (30 giugno)

2019 Nissan 370z Nismo (7 luglio)

Come potete vedere, iniziano ad arrivare le auto Hot Wheels, in attesa dell'arrivo della prima espansione dedicata, attesa per luglio.

Aggiunto il supporto per il multiplayer cooperativo nelle missioni con storia, che consente a un massimo di 6 giocatori di partecipare insieme, con il punteggio più alto raggiunto che viene applicato a tutti i partecipanti. Inoltre, varie aggiunte a sistemazioni di problemi si registrano anche per EventLab.