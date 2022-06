World of Warcraft: Dragonflight uscirà entro la fine del 2022, conferma Blizzard

Blizzard ha aperto i preordini su Battle.net di World of Warcraft: Dragonflight, la nuova espansione annunciata lo scorso aprile, confermando che la data di uscita è prevista entro la fine del 2022.

La pagina dedicata al preacquisto dell'espansione, che potrete raggiungere a questo indirizzo, recita "World of Warcraft: Dragonflight sarà disponibile entro il 31 dicembre 2022". Dunque a questo punto è lecito aspettarsi informazioni precise sulla data di uscita nel corso delle prossime settimane.

World of Warcraft: Dragonflight, artwork ufficiale

Per chi fosse interessato a Dragonflight, sono disponibili tre edizioni differenti, la Base Edition da 49,99 euro, la Heroic Edition da 69,99 euro e la Epic Edition da 89,99 euro. Tutte e tre le versioni includono la mascotte Drakks come bonus per il preacquisto.

La Heroic Edition include inoltre il potenziamento istantaneo del personaggio al livello 60 (ovvero quello iniziale dell'espansione), la cavalcatura voltante "Plasmasogni Aggrovigliato" e la mascotte Foskystrasza.

La Epic Edition, oltre a tutti i bonus citati in precedenza, include anche la trasmogrificazione per testa "Diadema del Custode della Magia", la trasmogrificazione per schiena "Ali del Risveglio" in 5 varianti di colore e 30 giorni di tempo di gioco aggiuntivi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sono state già aperte le registrazioni alla beta di World of Warcraft: Dragonflight.