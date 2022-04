World of Warcraft: Dragonflight, aperte le iscrizioni alla beta, come partecipare

Le iscrizioni alla beta di World of Warcraft: Dragonflight sono aperte, il che significa che se sarete fortunati potrete provare in anteprima la nuova espansione dell'MMORPG di Blizzard.

Per partecipare alla beta dovrete semplicemente raggiungere il sito ufficiale a questo link e cliccare sul pulsante "Iscriviti alla beta". A questo punto, se già non lo avete fatto, dovrete effettuare il log-in con il vostro account Battle.net. Una volta completato questo passaggio l'iscrizione sarà completa. Tenete presente che ciò non vi garantisce automaticamente l'accesso alla beta, in quanto il numero di partecipanti sarà limitato, ma tentare non costa nulla.

Al momento World of Warcraft: Dragonflight non ha una data o un periodo di uscita precisi, con maggiori dettagli che verranno condivisi da Blizzard nei prossimi mesi. E lo stesso vale per la beta a numero chiuso, quindi sarà necessario pazientare per un po'.

World of Warcraft: Dragonflight, un'immagine tratta dalla nuova espansione

La prossima espansione di World of Warcraft è stata annunciata ieri con un trailer cinematico e i primi dettagli sulla nuova razza giocabile dei Dracthyr e la classe associata degli Evoker, nonché delle novità a livello di contenuti e modifiche al gameplay in dirittura d'arrivo. Sempre ieri, inoltre, Blizzard ha annunciato World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic.