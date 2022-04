World of Warcraft: Dragonflight, trailer della nuova espansione e dettagli da Blizzard

Blizzard ha annunciato Dragonflight, la nuova espansione di World of Warcraft durante una diretta sui canali ufficiali della software house di Irvine. L'annuncio ovviamente è stato accompagnato da un trailer ufficiale cinematico, che potrete visualizzare nel player qui sopra. Dragonflight non ha ancora una data di uscita, ma Blizzard ha detto di aspettarsi notizie sull'alpha dell'espansione nel prossimo futuro.

Come possiamo intuire dal trailer, i draghi avranno un ruolo di primaria importanza in Dragonflight e la location principale infatti sarà rappresentata dalle Dragon Isles, suddivise in cinque aree (quattro di livellamento e una introduttiva per la nuova classe) dai biomi differenti.

L'espansione di Dragonflight introduce i Dracthyr, una nuova razza draconica con forma umanoide. Hanno abilità uniche come un drago e sono legati alla nuova classe Evoker, dunque esclusiva di questa razza.

Gli Evoker possono invocare la magia dei diversi Aspetti e possono sfruttare le caratteristiche fisiche uniche dei draghi, come ad esempio volare e sputare fiamme. Gli Evoker potranno specializzarsi in due rami differenti, uno da DPS a distanza, usando soffi, zanne e artigli, l'altra da healer con cure e potenziamenti per gli alleati grazie ai doni più mistici della stirpe dei draghi. Questa classe inizierà dal livello 58 e può scegliere se allearsi con l'Alleanza o l'Orda.

Oltre che per l'astuzia e la potenza, i draghi di Azeroth sono famosi anche per la loro agilità in volo. Per questo, tutti i personaggi potranno apprendere l'arte del Volo Draconico, sbloccando una nuova forma dinamica di volo sul dorso di un draco, che può essere personalizzato esteticamente e addestrato a solcare il cielo in modo sempre più efficiente man mano che si progredisce nell'espansione. Dragonflight introdurrà anche i più importanti aggiornamenti ai sistemi dei talenti e delle professioni di World of Warcraft che siano mai stati fatti dal suo lancio, fornendo ai giocatori nuovi livelli di libertà e profondità nella definizione dei propri personaggi.

Ovviamente l'espansione porterà diverse novità alle dinamiche di gameplay di World of Warcraft, con Blizzard che ha promesso che tra queste ci sarà una rivisitazione delle dinamiche di base, come il sistema di progressione e i talenti. Non mancheranno poi nuove funzioni, aggiornamenti all'interfaccia utente e contenuti come dungeon e raid.

Di seguito le caratteristiche di World of Warcraft: Dragonflight dal comunicato ufficiale di Blizzard: