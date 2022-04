Tencent: David Jaffe ha rifiutato un accordo da $100 milioni come critica al governo cinese

David Jaffe, noto in quanto autore di Twisted Metal e God of War, ha affermato di aver rifiutato un accordo da 100 milioni di dollari di Tencent, legato allo sviluppo di un nuovo gioco, perché non vuole lavorare con una compagnia cinese. L'autore ha poi criticato il governo cinese.

Parlando nel podcast di Sacred Symbols+ (disponibile dietro pagamento, trascritto da VGC), David Jaffe ha affermato: "Avevo un accordo da 100 milioni di dollari. Ero corteggiato da una compagnia cinese... e ho detto 'no, grazie', perché sei Tencent e non voglio avere niente a che fare con voi".

"È stato brutto perché si trattava della divisione occidentale di Tencent ed era un occidentale che rispetto a parlarmi e cercavo di non criticarlo. Spero che abbia la pelle spessa. È stato un dirigente per molto più tempo di me, ma io ho risposto che 'non voglio fare affari con una compagnia di quel tipo, con un governo di qual tipo'."

Più avanti nel podcast, Jaffe ha ampliato il proprio punto di vista e ha detto: "Smettete di uccidere le persone. Di nuovo, la gente dirà 'le mani degli americani non sono pulite' e no, non lo sono, ma [...] abbiamo un sistema e se veramente ci interessa, possiamo cambiare le cose. In Cina, ti vengono a prendere in mezzo alla strada se vai online e dici qualcosa di brutto sulla polizia, sul governo o su qualsiasi cosa e chissà quando ti vedranno di nuovo. E non parliamo nemmeno di cosa accade se sei un f*****o Uyghur".

David Jaffe

Ricordiamo che Tencent, oltre a possedere Riot Games (League of Legends), possiede il 40% delle azioni di Epic Games e varie azioni in Activision Blizzard, Ubisoft, Krafton, PlatinumGames, Mervelous Inc, Playtonic Games e moltissime altre compagnie videoludiche (e non, Tencent è più che solo videogiochi).