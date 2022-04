Tencent investe in Novarama, ex-studio di Sony, creatore di Invizmals

Tencent e Novarama hanno annunciato di aver stretto un accordo per un investimento. Novarama per anni è stata un team di Sony, al lavoro su Invizmals. Tencent acquisisce una percentuale di Novarama non meglio definita.

Novarama, fondata nel 2003 a Barcellona, è uno sviluppatore ed editore di giochi. Per oltre 10 anni, è stato uno studio esclusivo di Sony, per il quale ha creato e distribuito il franchise Invizimals su PSP, PSVITA e PS3. Rilasciato nel 2009, Invizimals è stato un "pioniere della realtà aumentata, dei beni digitali e dei transmedia, integrando il gioco con una serie TV di Netflix". Più recentemente, Novarama ha pubblicato l'action-RPG Killsquad su Steam. Novarama è attualmente al lavoro su un MMO multi-piattaforma.

Membri di Novarama con in mano il pinguino mascotte di Tencent

Tramite il sito ufficiale di Novarama, è stato condiviso un comunicato stampa nel quale possiamo leggere le parole del CEO di Novarama, Dani Sanchez-Crespo: "Sir Isaac Newton disse: per vedere più lontano devi stare sulle spalle dei giganti. La partnership con Tencent, il principale editore mondiale di giochi online, apre un vasto mondo di possibilità per noi. Oggi è un grande giorno non solo per noi, ma anche per l'intera comunità di sviluppo spagnola. Grazie a tutte le persone coinvolte in questo viaggio. Non vedo l'ora di condividere ciò a cui stiamo lavorando".

Tencent sta investendo sempre di più in Spagna: ha da poco acquisito la maggioranza di Tequila Works, autori di Rime e Deadlight.