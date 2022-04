Twitch: 2.400 persone hanno guardato una streamer leggere in silenzio per un'ora

Twitch ha creato delle categorie scherzose come pesce d'aprile. Una streamer ha deciso quindi di rimanere in live per un'ora, semplicemente leggendo senza dire mai una parola. 2.400 persone hanno deciso di seguirla. Tra le altre categorie figurano anche Pizza Time, Creazione del personaggio, Lavori strani, Faccende Domestiche, Letteralmente Solo Chat.

Merry Kish ha eseguito un stream su Twitch per la categoria "Solo lettura", della durata di un'ora, durante il quale non ha fatto quasi nient'altro se non leggere. Gli unici momenti nei quali ha spostato l'attenzione dai libri è stato quando riceveva una notifica di allerta, ma anche in quei casi non ha mai parlato. La chat era in modalità solo-emote, ma per il resto funziona senza problemi. 2.400 persone però hanno speso del tempo semplicemente a guardare la ragazza.

Merry Kish, mentre legge su Twitch

Per quanto riguarda le altre categorie, sono poche le persone che le sfruttano realmente nel modo corretto. Non vi è grande partecipazione in questo pesce d'aprile di Twitch. Girl_dm, Vtuber, è stata l'unica - per quanto risulta - ad aver usato la categoria Letteralmente Solo Chat nel modo corretto. L'idea sarebbe di non fare nulla e fare in modo che gli utenti in chat parlino tra loro, come in una IRC chat room. Molti invece l'hanno usata come la normale Just Chatting, ovvero hanno parlato con l'utenza.

Per il resto, alcuni streamer stanno usando le categorie per guadagnare qualche spettatore extra, senza però rispettarne le "regole". Uno streamer, ad esempio, ha usato la sezione "Faccende domestiche" mentre giocava a New World.

Vi segnaliamo anche che Twitch sta per chiudere l'applicazione desktop per concentrarsi sui creatori.