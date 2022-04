Twitch sta per chiudere l'applicazione desktop per concentrarsi sui creatori

Twitch ha annunciato che chiuderà la sua applicazione desktop per concentrarsi sui creatori. Evidentemente deve essere poco utilizzata se i responsabili sono arrivati a prendere questa decisione. Le risorse risparmiate saranno investe per trovare nuovi modi per far interagire creatori e utenti, in modi non svelati nel comunicato.

Compatibile con Windows e Mac, l'applicazione desktop di Twitch fu lanciata in beta il 16 marzo 2017 e sembrava essere un buon modo per accedere a Twitch da computer, nonché per riscattare i giochi dati agli abbonati Prime Gaming. Il supporto per l'applicazione terminerà il 30 aprile 2022.

Che questo fosse il destino dell'applicazione di Twitch era intuibile dal fatto che Amazon ha già da tempo lanciato un'applicazione a parte per riscattare i giochi di Prime Gaming, chiamata Amazon Games. Ora è giunta effettivamente la fine per l'applicazione desktop, che immaginiamo non sconvolgerà nessuno. Twitch di suo consiglia di utilizzare un browser per accedere a Twitch da computer, il che è abbastanza pleonastico. Consiglia anche di aggiungere la pagina ai segnalibri e di disinstallare l'applicazione, che diventerà completamente inutile.