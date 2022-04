Xbox Game Pass: tre Call of Duty, Diablo 2 Resurrected e Metal Gear Solid 5 in arrivo?

A breve il catalogo di Xbox Game Pass potrebbe espandersi con l'arrivo di tre giochi della serie Call of Duty, Diablo 2 Resurrected, Metal Gear Solid 5 e gli spin-off Rising e Survive della serie Konami, stando a una possibile fuga di informazioni dello store di Microsoft.

Come segnalato in rete, la pagina degli Xbox Game Pass Deals, ha incluso vari titoli che attualmente non sono ancora disponibili nel catalogo del servizio. Nello specifico:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Call of Duty: Modern Warfare

Diablo 2: Resurrected

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Metal Gear Survive

Metal Gear Rising Revengeance

Solitamente le promozioni degli Xbox Game Pass Deals riguardano i giochi disponibili nell'abbonamento, il che suggerisce che i titoli sopracitati verranno inclusi nel catalogo nel prossimo futuro, forse già con la prima mandata di aprile 2022. Tra l'altro, chi ha buona memoria ricorderà che un caso simile si verificò in passato con vari giochi Bethesda, un precedente che rafforza ulteriormente questa ipotesi.

Inoltre, come di certo saprete, Microsoft è in procinto di concludere l'acquisizione di Activision Blizzard e dunque l'arrivo dei titoli della serie Call of Duty e non solo non sarebbe particolarmente sorprendente. L'inclusione di Metal Gear Solid 5 e degli spin-off Rising Revengeance e Survive invece potrebbe essere legata al trentacinquesimo anniversario della serie.

In ogni caso per saperlo con certezza non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale di Microsoft sui giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad aprile. Nel frattempo, secondo un report a breve arriverà Xbox Game Pass Family Plan, un nuovo piano d'abbonamento per 5 giocatori.