Xbox Game Pass Family Plan: nuova versione, fino a 5 giocatori con un pagamento, per un report

Windows Central ha condiviso un nuovo report tramite il quale conferma (in via non ufficiale, ovviamente) che Microsoft ha intenzione di proporre un Xbox Game Pass Family Plan, ovvero una nuova opzione di acquisto per l'abbonamento. A fronte di una sola spesa, fino a cinque persone potranno usare il servizio in contemporanea. Rimangono alcuni dettagli da definire, in ogni caso, come la data di uscita precisa, per ora fissata per un generico 2022.

Xbox Game Pass Family Plan, secondo Windows Central, era in programma da tempo, ma vi erano ancora vari dubbi su come sarebbe stato gestito e quindi non era certo che Microsoft avrebbe deciso di proseguire con questa idea. Ora, la testata ha confermato che la compagnia di Redmond vuole effettivamente proporre questo nuovo piano d'acquisto e ha deciso di pubblicarlo quest'anno.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Family Plan permetterà di pagare una cifra mensile superiore e permetterà a cinque giocatori di accedere alla libreria. Ovviamente, dividendo la spesa, il prezzo finale per il singolo giocatore sarà molto più basso. Si tratta di un sistema simile a quello usato da Nintendo Switch Online, ma anche da Netflix o da servizi Microsoft come Office 365. I giocatori dovranno essere nella stessa nazione e vi sarà, tra i cinque, un account principale che gestirà i pagamenti.

Ci sono però ancora dei dettagli non noti. Ad esempio, non è chiaro se vi sarà un Family Plan per PC Game Pass e Xbox Game Pass, o se sarà disponibile unicamente per Xbox Game Pass Ultimate, ovvero la versione dell'abbonamento che permette l'accesso sia su console che su PC, oltre che su mobile, e include anche Gold Live. Non è nemmeno noto il prezzo effettivo di questo piano per cinque giocatori.

Secondo Windows Central, Microsoft annuncerà il tutto nel "prossimo futuro". Diteci, cosa ne pensate? Quale servizio vi interessa di più tra il nuovo PS Plus e Xbox Game Pass?