Elden Ring: un video mostra un finale segreto tagliato da FromSoftware

Elden Ring come i precedenti giochi From Software ha più di un finale, che varia in base alle vostre scelte e del completamento di alcune quest secondarie legate a NPC specifici. Il canale YouTube Garden of Eyes ha pubblicato un video che mostra un finale tagliato da FromSoftware o quantomeno al momento inaccessibile dai giocatori. Ovviamente da qui in poi troverete parecchi spoiler pesanti su Elden Ring, quindi se non volete rovinarvi alcuna sorpresa non guardate assolutamente il filmato e non procedete oltre con la lettura.

I più informati sicuramente sapranno che in Elden Ring ci sono sei finali differenti. Nei minuti finali del gioco, dopo aver sconfitto l'ultimo boss, il Senzaluce si trova di fronte ai resti di Marika e qui i giocatori possono decidere l'epilogo della loro avventura, in base anche alle scelte compiute in precedenza.

Il settimo finale scoperto da Garden of Eyes si chiama "Age of Absolute" ed è stato estrapolato dai file di gioco, completo di tutto: doppiaggio, musiche e sequenze cinematiche.

In questo finale alternativo il SenzaLuce apparentemente non ripara l'Anello Ancestrale. Dopo aver posizionato la testa di Marika sui resti del suo corpo si vede una mano gigante in lontananza. Nella sequenza successiva vediamo il grande albero dell'Interregno in fiamme e il Senzaluce pregare di fronte a una mano gigante. Difficile dare un'interpretazione univoca a questo finale, che probabilmente sarà uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati del gioco FromSoftware nei prossimi anni.

