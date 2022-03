Elden Ring irrompe in Tekken 7: Harada loda la mod ma chiede ai fan di "smetterla"

Elden Ring irrompe anche in Tekken 7, grazie a una particolare mod davvero notevole che è stata lodata anche da Katsuhiro Harada, responsabile della serie, il quale ha però chiesto ai fan di "smetterla" con questa storia.

La mod in questione è The Ultimate Elden Ring Modpack, creata da Ultraboy, che di fatto inserisce personaggi e ambientazioni da Elden Ring all'interno di Tekken 7 in una maniera particolarmente accurata, tanto da spingere molti a credere che possa trattarsi di un lavoro ufficiale da parte degli sviluppatori Namco.

Per questo motivo, Harada ha infine sbottato: "Uhm... Sicuro, Elden è un gioco finanziato da Bandai Namco e io sono stato general manager della produzione su Elden Ring, dunque non è una cosa irrilevante", ha affermato, evidentemente in senso ironico, aggiungendo poi "È una mod fatta incredibilmente bene, ma per favore smettetela, lol".



Il tweet, riportato qui sopra, non è di facile interpretazione perché non si capisce se Harada chieda di smetterla a coloro che creano le mod o a coloro che ne discutono. Un utente ha dunque chiesto chiarimenti al producer di Tekken, il quale ha parzialmente risposto, senza però far capire bene quale sia il suo punto di vista sulla creazione stessa delle mod.

"Forse non lo sapete, ma c'è una quantità sorprendentemente ampia di persone che pensano che questa mod sia un lavoro ufficiale da parte degli sviluppatori, che diffondono le loro supposizioni e ci contattano anche", ha spiegato Harada. "Non dico nulla per il vostro piacere personale, ma voglio che sappiate che ci sono persone nella community che creano molto rumore sulla base di fraintendimenti".

Insomma, la risposta non è chiarissima ma sembra che, in qualche modo, Bandai Namco sia in parte infastidita dal rumore che stanno generando alcune mod su Elden Ring e in particolare questa che mette insieme il gioco FromSoftware a Tekken 7, entrambi titoli del medesimo publisher. Harada ha comunque riconosciuto la qualità del lavoro svolto, ma sembra non sia un grande fan delle discussioni che queste mod fanno emergere.

Per saperne di più sulla mod in questione, vi rimandiamo alla sua pagina ufficiale su Tekkenmods: di fatto è un pacchetto di file che contiene 8 preset aggiuntivi per altrettanti personaggi, che di fatto sostituiscono i combattenti di Tekken 7 con i personaggi di Elden Ring:

Melina al posto di Lidia default 2

Malenia al posto di Kunimitsu default 2

Lobster al posto di Hihachi default 4

Alexander al posto di Giga preset 3

Prigioniero al posto di Lee default 2

Radahn al posto di Marduk default 2

Senzaluce con set armatura Racing Wolf al posto di Kazuya preset 2

Ranni al posto di Kazumi default 2

Torrent al posto della tigre di Kazumi

Per rimanere in tema di mod per Elden Ring, nelle ore scorse è emersa anche quella che toglie la biancheria intima ai personaggi e quella che introduce una sorta di transmog.