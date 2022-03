Elden Ring per PC: mod introduce un sistema di transmog, ma con qualche limite

Una nuova mod per la versione PC di Elden Ring introduce il transmog, che permette dunque di equipaggiare qualsiasi pezzo di armatura vi piaccia senza dovervi preoccupare delle statistiche. Perché giustamente anche l'occhio vuole la sua parte. Il sistema in questione in realtà non è pratico come uno ufficiale realizzato dagli sviluppatori, ma fa comunque il suo lavoro seppur con qualche limitazione.

La mod in questione è stata realizzata da pelloleq ed è disponibile per il download su NexusMods a questo indirizzo, qualora vogliate provarla. Come al solito, vi sconsigliamo di attivarla se state giocando online.

Come accennato in apertura, la mod purtroppo non è pratica come un sistema di transmog ufficiale, ma fa comunque il suo lavoro. Fondamentalmente rimuove tutte le caratteristiche dei pezzi di armatura di Elden Ring, incluso peso, resistenza, poise e immunità che di fatto dunque diventano tutti uguali e intercambiabili senza problemi in base ai propri gusti.

Elden Ring, un'immagine promozionale

Per compensare, tramite il menu di fabbricazione è possibile creare uno a scelta tra tre talismani ognuno con le statistiche generiche dei set di armatura leggeri, medi e pesanti, incluso il loro peso, dunque sarà comunque necessario investire nell'attributo relativo per equipaggiarli. Nello specifico queste sono le statistiche dei tre talismani della mod:

Armatura pesante

Peso: 60

Poise: 88

Difesa fisica: 36

Difesa magica: 27

Immunità varie: 130

Armatura media

Peso: 35

Poise: 50

Difesa fisica: 30

Difesa magica: 24

Immunità varie: 90

Armatura leggera

Peso: 20

Poise: 30

Difesa fisica: 24

Difesa magica: 19

Immunità varie: 70

Come avrete intuito, dunque non è possibile replicare alla perfezione le statistiche difensive dell'equipaggiamento che utilizzate grazie ai talismani. Inoltre tenete a mente che per usare questo sistema di transmog dovrete rinunciare a uno degli slot per gli amuleti e che tre di quelli presenti nel gioco verranno sostituiti da quelli delle mod. D'altro canto chi bello vuole apparire un po' deve soffrire e siamo certi che per molti amanti del "Fashion Souls" queste limitazioni non rappresenteranno di certo un problema.