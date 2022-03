Nintendo Switch Online: manutenzione per le app NES e SNES programmata, nuovi giochi in arrivo?

Le applicazioni di NES e SNES stanno per essere messe in manutenzione. Questo potrebbe indicare che nuovi giochi sono in arrivo su entrambi i servizi di Nintendo Switch Online, almeno stando a quanto avvenuto in passato.

Secondo l'account NinStatusBot su Twitter, che si occupa di tenere traccia dei periodi di manutenzione di Nintendo - le applicazioni NES e SNES incluse nell'abbonamento Nintendo Switch Online subiranno una manutenzione giovedì, tra le 01:55 e le 03:00 ora italiana.

Di norma, Nintendo mette in status di manutenzione le app NES e SNES quando sta per aggiungere nuovi giochi ai cataloghi. L'ultima volta, entrambe le applicazioni sono state messe offline subito dopo il Nintendo Direct, e a seguire Earthbound ed Earthbound Beginnings sono stati aggiunti. Oltre a questo paio di giochi, l'ultima aggiunta al catalogo risale al luglio 2021 (SNES) e maggio 2021 (NES) e anche in quel caso le due app sono state messe in manutenzione. Anche l'app di N64 è stata messa in manutenzione prima dell'inserimento di Banjo-Kazooie, il 20 gennaio. Stesso discorso per l'app Mega Drive, che con l'aggiunta di cinque giochi (il 16 dicembre 2021), è stata messa in manutenzione.

Anche se non ne abbiamo conferma, è quindi possibile che stia per accadere lo stesso con NES e SNES e che tra oggi e domani (30 e 31 marzo 2022) vi sia un annuncio legato a nuovi giochi per il servizio Nintendo Switch Online.