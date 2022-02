Earthbound e Earthbound Beginning su Nintendo Switch Online da oggi 9 febbraio 2022

Ottime notizie per gli abbonati a Nintendo Switch Online: da oggi 9 febbraio 2022 potrete giocare a Earthbound e Earthbound Beginning, come annunciato nel corso del Nintendo Direct odierno. Si tratta di due titoli molto amati, che sicuramente faranno piacere agli appassionati e a quelli che amano i bei giochi.

Naturalmente sono compresi nell'abbonamento, quindi giocabili da subito senza spendere nulla.

Nintendo Direct è il format con cui Nintendo presenta le sue novità al mondo dei videogiochi. Quello di questa sera è un Direct maggiore, per durata e per contenuti, come stanno dimostrando gli annunci.