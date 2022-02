Triangle Strategy: ampia demo disponibile su eShop Switch, annuncio del Nintendo Direct

Nintendo ha annunciato, durante il proprio Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, che è disponibile una demo di Triangle Strategy su eShop Switch.

Questa nuova demo di Triangle Strategy nota come Prologue Demo permetterà di giocare fino al Capitolo 3 e tutti i dati saranno trasferibili nel gioco completo. È un'ottima occasione per provare il gioco e capire se è di nostro gusto. La demo è disponibile a partire dalla fine del Nintendo Direct.

Triangle Strategy

L'arrivo di Triangle Strategy è previsto in esclusiva su Nintendo Switch per il 4 marzo 2022. A partire dalla stessa data, in Europa sarà disponibile anche la Tactician's Limited Edition, che include una varietà di oggetti da collezione, tra cui un mazzo di carte e un set di dadi ispirati al gioco.

