Splatoon 3: trailer gameplay presenta la modalità cooperativa Salmon Run Next Wave

Nintendo ha mostrato, durante il proprio Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, Splatoon 3, nuovo capitolo della serie sparatutto multigiocatore. Gli autori hanno condiviso un video gameplay.

Il video gameplay di Splatoon 3 ci mostra una nuova mappe, meccaniche di gioco e mosse a disposizione per i giocatori dello sparatutto. Dovremo ad esempio metterci in gioco con una modalità di lancio dell'uovo, che andrà portato in un punto di raccolta per ottenere un punto. Questa modalità si chiama Salmon Run Next Wave e si tratta di una modalità cooperativa. Splatoon 3 arriverà durante l'estate 2022 come già sapevamo.

