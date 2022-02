No Man's Sky annunciato per Nintendo Switch

Nel corso del Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 è stato annunciato che No Man's Sky di Hello Games arriverà anche su Nintendo Switch. Il breve video di presentazione, che ha mostrato alcune sequenze di gioco, ha svelato anche il periodo d'uscita: estate 2022.

Purtroppo non è stata comunicata una data precisa e non sono stati forniti moltissimi dettagli. Comunque sia il gioco è ben conosciuto e sarà un piacere giocare a un titolo simile in mobilità.

Nintendo Direct è il format con cui Nintendo presenta le sue novità al mondo dei videogiochi. Quello di questa sera è un Direct maggiore, per durata e per contenuti, come stanno dimostrando gli annunci.