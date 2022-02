Fire Emblem Warriors Three Hopes: trailer gameplay con data di uscita dal Nintendo Direct

Nintendo ha mandato in onda il proprio Nintendo Direct di febbraio 2022 e ha iniziato lo show presentando al mondo Fire Emblem Warriors: Three Hopes. È stata anche indica la data di uscita: 24 giugno 2022.

Il trailer ci presenta alcuni dei personaggi e le loro mosse di combattimento. Questo nuovo Fire Emblem non è però un classico gioco strategico come è tipico per la serie: si tratta in fatti di un musou, in modo simile a Hyrule Warriors o Persona 5 Strikers. Supponiamo che una parte dei fan non saranno felicissimi di questa scelat da parte di Nintendo.

Diteci, cosa ne pensate di Fire Emblem Warriors: Three Hopes?