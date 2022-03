PS Plus Collection rimarrà disponibile con il nuovo abbonamento? La risposta di Sony

Ieri Sony ha annunciato ufficialmente la nuova versione del PlayStation Plus, che da quest'estate sarà disponibile in tre tier di abbonamento differenti, ovvero Essential, Extra e Premium. Ci sono ancora molti punti da chiarire riguardo la versione 2.0 del servizio, ad esempio, cosa accadrà alla PS Plus Collection per PS5? Stando alla risposta di Sony, la raccolta continuerà ad essere disponibile per tutti gli abbonati al servizio.

Sony ha confermato l'informazione a IGN, come segnala su Twitter il giornalista Jonathan Dornbush: "Per chi se lo stesse chiedendo, PlayStation ha confermato a IGN che la PlayStation Plus Collection non verrà rimossa. Rimarrà un vantaggio per tutti i giocatori PS5 con PS Plus."

Insomma tutti gli utenti PS5 potranno continuare ad accedere senza problemi alla PlayStation Plus Collection e questo vale anche per chi deve ancora acquistare la console ammiraglia di Sony. Tuttavia, al momento non è chiaro se la raccolta in futuro verrà espansa con l'aggiunta di ulteriori giochi.

Per chi non lo sapesse, PlayStation Plus Collection è una raccolta riservata agli abbonati al servizio e in possesso di PS5 che include venti giochi, inclusi God of War, Persona 5, Fallout 4, The Last of Us Remastered e Uncharted 4, giusto per citarne alcuni. È stata lanciata a novembre del 2020, in concomitanza con il debutto della nuova console ammiraglia di Sony e da allora è rimasta praticamente invariata.

Vi ricordiamo invece che PlayStation Plus Essential, Extra e Premium saranno disponibili da giugno 2022 in Asia e a seguire in Nord America ed Europa. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla versione rinnovata della servizio ad abbonamento di PS5 e PS4.