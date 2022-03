Activision: nuovo studio di sviluppo, aiuterà a sviluppare Call of Duty e non solo

Activision Blizzard ha annunciato che uno dei suoi team, Beenox, si sta espandendo aprendo un nuovo studio di sviluppo con sede a Montreal. Questo nuovo ufficio si occuperà di lavorare alla serie Call of Duty e "ad altri franchise".

Beenox è uno dei molteplici team sotto l'ombrello di Activision Blizzard e negli ultimi anni si è occupato di produzioni come Crash Team Racing Nitro-Fueled, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Crash Bandicoot 4: It's About Time. Il team, al pari di molti altri studios di Activision, si occupa anche di dare supporto allo sviluppo di giochi della serie Call of Duty, compresi Modern Warfare, Modern Warfare 2 Campaign Remaster e Black Ops Cold War.

Un artwork di Call of Duty Warzone Mobile

Ora, lo sforzo verso Call of Duty sarà ampliato con un nuovo team che avrà sede a Montreal. Questo studio si sommerà al quartier generale di Quebec City e aumenterà la forza lavoro di Beenox del 20%, che già era stato ampliato con oltre 150 nuove assunzioni lo scorso anno.

Le proposte di lavoro si focalizzano soprattutto sul mobile, quindi è possibile che il nuovo team di Montreal si occuperà di giochi per smartphone, come il venturo Call of Duty Warzone Mobile da poco annunciato. Beenox ha anche confermato di star co-sviluppando "un'esperienza mobile completamente nuove all'interno di Call of Duty", anche se per ora non vi è conferma che sia proprio Warzone mobile.