Elden Ring: mod tolgono la biancheria intima ai personaggi

Anche Elden Ring ha le sue nude mod. Più precisamente, alcuni modder hanno realizzato delle skin di armature molto succinte e senza biancheria intima, scoprendo quindi i genitali dei Tarnished. La sostanza è sempre la stessa, ma tecnicamente in questo modo gli eroi non sono completamente nudi. C'è da dire che come al solito gli sforzi si sono concentrati sui personaggi femminili, ma non manca una mod dedicata a quelli maschili.,

Parlando di donne, la mod Dark Sorceress Heels (With Panties or No Panties" di GxREDx è una skin utilizzabile sia con, sia senza mutandine. Da notare che il modder l'ha fornita anche di scarpe e di diversi colori, per gli amanti della personalizzazione.

Il modder m4mk203 aka Trixter ha però fatto molto di più, creando un vero e proprio set di skin dedicate a rendere le tarnished un po' più vistose: Hero (Champion) armor (skimpy) V1, Hero (Champion) armor (skimpy) V2 e Leyndell knight armor (skimpy).

Fortunatamente a riequilibrare ci ha pensato la modder Sakura4, che con la mod Nude Male Mod ha deciso di mettere in mostra le grazie anche dei Tarnished maschili.

Naturalmente non vi forniremo i link diretti per scaricarle e rendere l'interregno un po' più sexy. Comunque, un buon punto di partenza è il solito NexusMods, dove potete ricercare le mod in tutta comodità.

Come al solito fate attenzione e seguite le istruzioni fornite dai modder per installare le mod senza fallo (o con fallo, nel caso di quella di Sakura4). Nel caso non siate particolarmente pratici, lasciate perdere, così da non rischiare di fare qualche danno.