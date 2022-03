GTFO: svelata la roadmap dei contenuti gratuiti in arrivo nel 2022

10 Chambers ha svelato la roadmap dei contenuti di GTFO in arrivo nel 2022 e alcune statistiche relative a come il gioco è diventato più accessibile da quando è uscito dall'Accesso Anticipato su Steam.

GTFO è un FPS multiplayer cooperativo PvE per squadre da quattro giocatori. Il gioco si svolge in una struttura sotterranea chiamata il "Complesso", in cui la sopravvivenza sarà determinata dall'abilità degli utenti di comunicare, coordinare gli attacchi e gestire le munizioni. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di GTFO.

Il gioco utilizza il concetto di Rundown, ovvero aggiornamenti regolari con nuove spedizioni (quindi mappe, nemici, ecc.) che sostituiscono le precedenti. Ad oggi, 10 Chambers ha pubblicato sei aggiornamenti maggiori e due minori, per un totale di 58 spedizioni differenti in due anni. Gli sviluppatori intendono continuare il supporto post lancio anche ora che è disponibile la versione 1.00 e di recente hanno svelato la scaletta dei contenuti in arrivo nel 2022, che includono due Update maggiori e uno minore.

Il primo, Rundown 6.5://EXTENDED, sarà disponibile a partire dal 13 aprile 2022 e includerà 3 spedizioni (BX, CX e DX), nuove registrazioni vocali e nuovi pericoli. Il Rundown 7.0 sarà invece disponibile durante il corso dell'estate 2022 e includerà i Tier A, B, C, D ed E, nuovi elementi per la personalizzazione estetica, sistema di localizzazione espanso e altri contenuti da annunciare. Verso la fine del 2022 inoltre arriverà il Rundown 8.0, di cui i contenuti sono ancora da annunciare.

GTFO

In un comunicato stampa, 10 Chambers spiega inoltre che quando GTFO è stato lanciato in Accesso Anticipato nel 2019 è diventato noto come uno dei giochi più impegnativi sul mercato, con pochissimi che sono riusciti a conquistare anche solo la prima spedizione. Da allora gli sviluppatori hanno lavorato molto sul bilanciamento, ottenendo risultati molto positivi. Il gioco rimane comunque molto impegnativo e richiede un buon gioco di squadra, ma ora è decisamente più accessibile: la prima spedizione per la versione Early Access del gioco ha visto il 6,38% dei giocatori sopravvissuti mentre la prima della versione 1.0 ha - finora - il 22,18% di giocatori sopravvissuti.