GTFO, la recensione del gioco coop più duro in circolazione

Vanno di moda i giochi in cooperativa, specialmente i figli di Left 4 Dead, ed è sempre più difficile scegliere il migliore visto che, a parte la diversa ambientazione, la formula rimane sempre più o meno stessa. Il più popolare, merito anche dell'arrivo in contemporanea su console e Xbox Game Pass, è senza dubbio quello più legato a Left 4 Dead, anche nel nome, ovvero Back 4 Blood, ma da qualche tempo gli utenti PC stanno perdendo la testa dietro a un altro gioco, ancora poco conosciuto ma in via di consacrazione.

Ancora una volta siamo alle prese con un gioco pensato per quattro giocatori, esclusivamente PVE quindi non troverete modalità competitive contro altre persone, nonostante questo GTFO nasconde una piccola grande differenza rispetto ad altri prodotti simili: per vincere serve un livello di cooperazione, una capacità di mantenere il sangue freddo e una visione tattica superiore. Questo non è il gioco che carichi se non ti ci vuoi impegnare fino in fondo, quelle sere in cui non hai nemmeno voglio d'indossare le cuffie né tantomeno metterti a urlare ordini con mouse e tastiera in fiamme. Intanto sono necessari quattro giocatori, quindi altri tre amici, e tutti devono avere lo stesso approccio altrimenti il disastro è assicurato, successivamente il lavoro più duro passa ai nervi, devono essere ben saldi perché GTFO non richiede solo la massima attenzione, per rendere le cose più difficili ama disturbare mettendoti terribilmente paura.

Prigionieri!

GTFO: Ad ogni update gli sviluppatori cambiano i livelli presenti nel gioco e i precedenti vengono tolti in modo permanente. Almeno fino a quando non faranno una super mega collection per fare soldi

L'incipit è semplice ed enigmatico, come un po' tutta la trama che rimane comunque sempre relativamente in disparte. Il gruppo dei quattro giocatori è composto da prigionieri che vengono spediti in missioni, prevalentemente perlustrative, all'interno di una decrepita e tentacolare struttura sotterranea piena di feroci creature che potrebbero ricordare alcuni incubi di Clive Barker. Questi mostri sono vigili ma in una sorta di stasi in attesa della loro prossima vittima, e visto che le risorse non si trovano ovunque e ci vuole un attimo a venire sopraffatti da un'orda, spesso e volentieri sarà necessario muoversi con estrema cautela, senza farsi vedere né facendo rumore.

Probabilmente la prima volta non ci riuscirete, e nemmeno la seconda o la terza, ma fa parte del gioco ripetere più volte i livelli già presenti, inoltre GTFO a ogni tentativo cambierà la posizione dei nemici esaltando la capacità di adattamento e sopravvivenza dei giocatori, che devono anche pensare a migliorare il proprio equipaggiamento strada facendo e fare il più possibile incetta di munizioni. Durante una partita, è possibile anche imbattersi in abilità speciali monouso che potranno essere utilizzate durante il tentativo successivo, e in più rari elementi cosmetici per personalizzare il nostro prigioniero.