PS Plus: il nuovo abbonamento è "invitante" e migliorerà i guadagni di Sony, per gli analisti

Gli analisti del mercato videoludico hanno detto la propria riguardo al nuovo abbonamento PS Plus di Sony. Il servizio dedicato a PlayStation è definito "invitante" e, secondo le previsioni, sarà in grado di aumentare i guadagni di Sony. Now, invece, non convinceva i giocatori. Vi sono però anche opinioni diverse, secondo le quali il nuovo PlayStation Plus non sarà in grado di convincere tanto quanto Xbox Game Pass.

A parlare è Michael Goodman - analista di mercato - che ha parlato con GI.biz. L'uomo ha affermato, in traduzione: "Sony è da tempo in attesa di combinare questi due prodotti, perché è quel che chiede il mercato. Hanno creato un prodotto invitante. Dare ai consumatori la possibilità di accedere a centinaia di giochi e unirvi il multiplayer è importante. È essenzialmente un taglio di prezzo per il lato del servizio che propone l'accesso a giochi in abbonamento".

Goodman spiega poi che, invece di avere due diversi servizi a 9.99 dollari, ora questi sono combinati in uno solo. Inoltre, vi è un livello intermedio che permette di accedere a un catalogo di giochi a un prezzo inferiore rispetto a prima. Inoltre, PS Plus aveva - secondo l'analista - un 72% di abbonati, rispetto al numero di console in circolazione. PS Now, invece, poteva contare su un 5%, a suo dire. Chiaramente quest'ultimo non era visto come interessante e Sony ha fatto bene a terminarlo per unirlo a PS Plus.

Ci sono però opinioni diverse, ad esempio Piers Harding-Rolls di Ampere, il quale ritiene che il nuovo PS Plus "non attirerà clienti tanto quanto il servizio di Microsoft." Secondo l'analista, Sony cercherà di essere più aggressiva nel rendere disponibili sul servizio i propri giochi e quelli di terze parti non troppo tempo dopo la pubblicazione a prezzo pieno.

Tra le critiche, troviamo anche l'opinione di Jaffe che non apprezza il nuovo abbonamento di Sony e nemmeno i fan che lo difendono.