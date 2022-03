Classifica giapponese: Kirby e la Terra Perduta è primo, PS5 recupera terreno

Kirby e la Terra Perduta ha debuttato in prima posizione nella classifica giapponese, come da aspettative, totalizzando vendite per quasi 400.000 copie: un eccellente risultato per la serie Nintendo. Nella top 10 hardware, invece, vediamo PS5 riguadagnare terreno rispetto a Switch e salire al secondo posto.

Classifica software giapponese dal 21 al 27 marzo 2022



[NSW] Kirby e la Terra Perduta - 380,060 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 18,931 (4,518,473) [NSW] Leggende Pokemon: Arceus - 17,941 (2,195,400) [PS4] Elden Ring - 13,918 (307,546) [NSW] Minecraft - 13,305 (2,574,724) [PS5] Ghostwire: Tokyo - 10,144 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 8,982 (4,822,623) [PS4] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - 7,720 (36,664) [NSW] Mario Party Superstars - 7,710 (920,035) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 5,731 (1,987,301)

Nella recensione di Kirby e la Terra Perduta abbiamo decantato le lodi della nuova avventura del batuffolo rosa, che introduce importanti novità sul fronte del gameplay e non solo: un aspetto che evidentemente gli utenti hanno voluto premiare.

Classifica hardware giapponese dal 21 al 27 marzo 2022



Nintendo Switch modello OLED - 49,037 (1,490,352) PlayStation 5 - 32,364 (1,271,750) Nintendo Switch - 21,784 (18,138,373) Nintendo Switch Lite - 12,979 (4,648,386) PlayStation 5 Digital Edition - 3,110 (225,767) Nintendo New 2DS LL (incluso 2DS) - 280 (1,184,344) Xbox Series X - 246 (89,231) Xbox Series S - 144 (75,059) PlayStation 4 - 13 (7,819,392)

Fronte hardware, come detto, PlayStation 5 sale in seconda posizione, segno che evidentemente c'è stato un rifornimento delle scorte nei negozi nipponici e dunque Sony ha potuto macinare qualche numero andando a insidiare la console ibrida Nintendo.